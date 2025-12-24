AKP'li Şamil Tayyar yargı adına karar verdi: Sadettin Saran tutuklanacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kulüp binasından gözaltına alındı.

Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı

Sadettin Saran'ın gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Saran'ın gözaltına alınmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir yorum geldi.

"KESİN TUTUKLANIR, İTİRAFÇI OLMASI GEREKİR"

Şamil Tayyar, katıldığı TGRT canlı yayınında Saran'ın yüzde yüz tutuklanacağını ifaden ederek, "Onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir" dedi.

"DEVLETE GÜVENEN BİR KİŞİ ÖZEL BİR LABORATUVARDAN SONUÇ ALAMAZ"

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Ben Sadettin Saran ile ilgili ilk olayda, bir paylaşım yapmıştım. Tutumunu doğru bulduğumu ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada tavrını çok yanlış buluyorum. Devlete güvenen bir kişi, özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Siz koskoca bir kulübün başkanı olarak bunu yapamazsınız.

Yargı önünde herkes eşittir. Kendisine kulüp başkanı olduğu için ayrıcalık tanınmasını kimse beklemesin. Bu fiil, Fenerbahçe ile ilgili değil. Dolayısıyla Saran'a yöneltilen suçlamayı kimse Fenerbahçe'ye yönlendirmesin. Saran ile kulüp arasına sağlam bir çizgi çekmek gerekir.

"TUTUKLANMA İHTİMALİ YÜZDE 100"

Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde... Sadettin Saran'a yönelik bu suçlama ve gözaltına alınması, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Ben kulübü bir kenara bırakıyorum. Saran, özel laboratuvara giderek ikinci sınavdan çakıldı. Keşke şunu yapabilseydi, Ela Rümeysa gibi o da bir itirafçı olsaydı. Deseydi, 'ben ticaretini yapmadım ama kullandım'. Siz adli tıp kurumuna, devlete meydan okurcasına girdiğiniz bu sahadan farklı bir sonuç elde edemezsiniz. Kendisine yönelik bu suçlamalardan sonra, kulübü öne sürerek kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışmasın.

Görevi bırakması kendisi için de faydalı olur. Yarın tutuklandığında bunu kulübe anlatması da zor olur. Bu suçlama Aziz Yıldırım meselesinden farklı. Aziz Yıldırım ve kulüp birlikte yargılanıyordu. Burada öyle bir şey yok."