Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldı

Başsavcılık, daha önce ifadeye çağırdığı Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran hakkında, uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine gözaltı kararı verdi.

Saran, bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakın zamanda kamuoyunda tanınan ünlü isimlere yönelik geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü oyuncu, şarkıcı, futbolcu, fenomen, gazeteci ve spiker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ve gizli tanık beyanlarıyla soruşturma genişleyere4k devam ediyor. Son olarak spiker Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Cebeci'nin Sadettin Saran ile olan WhatsApp mesajlaşmaları kamuoyunun gündemine girmişti.

Saran, yurt dışında olduğu sırada savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Saran, aynı günün gecesinde yurda dönmüş ve savcılığa giderek ifade vermişti. Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu testi de yapılan Saran serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi. Saran, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.