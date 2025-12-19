Sadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Haber muhabiri Hilal Yıldırım'ın haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı iş insanı Saadettin Saran uyuşturucu dosyasından ifadeye çağrıldı.

Saran hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı öğrenildi.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönünce polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

Ayrıca Saran'ın evinde arama yapıldığı da belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı.

İfadede Sadettin Saran'ın Ela Rümeysa Cebeci ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Gizli tanık ifadesi şu şekilde:

"Ela Rümeysa Cebeci son dönemde onun hayatını ve yönelimini değiştiren yurt dışı seyahatleri yapmıştır. Hatta bir Miami seyahatinden sonra bana orada çok farklı bir arkadaş grubu edindiğini onların çok eğlenceli insanlar olduğunu iletti.

Hatta bana 'Sen de vize al seni de oraya götüreyim seni de orada tanıştıracağım insanlar var' dedi. Hatta Miami dönüşünde marijuana ve likit esrar içeren (Vozol sigara içerisinde likit esrar varmış) ürünlerden birkaç tane getirdi.

Ela, ara sıra uyuşturucu madde kullanan birisiydi bu yurt dışı ziyaretlerinden sonra daha da bağımlı hale geldi ve benim yanımda da uyuşturucu madde kullandı. Ela ile konuşurken bir noktada gözleri doldu bana Kenan Tekdağ ile ilgili bir şeyler anlattı.

Kenan Tekdağ, yüksek mevkii sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin cinsel ilişkiye girdiğini ve bu ilişkiler vasıtasıyla Kenan Tekdağ'a fayda sağladığını karşılığında da Kenan Tekdağ’ın kendisinin arkasında durduğunu kendisinin kanalda pozisyonunu yükselttiğini anlattı.

Ayrıca Ela'nın bu uyuşturucuya olanın bağlılığının artması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'un ve ekibinin partilerine uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını söyledi.

Bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu. Ela Rümeysa Cebeci yukarıda anlattığım kişilerin bir kısmıyla da bu şekilde ilişkiler kuruyordu.

Ayrıca Ela bana Okan Bayülgen, Saadettin Saran, Serdar Bilgili ve birçok kişi ile ilişki yaşadığını söyledi.”