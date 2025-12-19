Fenerbahçe'nin istediği futbolcu için resmi açıklama

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, PSV'de forma giyen 27 yaşındaki Joey Veerman'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe bu transferde Premier Lig ekibi Brentford ile yarış halinde.

Can Sevim dönemi sona erdi

PSV TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

PSV teknik direktörü Peter Bosz, Veerman'ın ayrılık ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa odaklanmak istediklerini belirten Bosz, ''Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Yöneticiler ile birlikte konuştuk takımda ayrılık yaşanmasına karşı değiliz ama ayrılığın şart olduğunu da düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

VEERMAN'IN PSV PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasıyla 22 maça çıkan Veerman, 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan oyuncunun PSV ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.