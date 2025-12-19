Fenerbahçe'nin istediği futbolcu için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin istediği futbolcu için resmi açıklama
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Joey Veerman için PSV teknik direktörü Peter Bosz, oyuncusu hakkında konuştu.

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, PSV'de forma giyen 27 yaşındaki Joey Veerman'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe bu transferde Premier Lig ekibi Brentford ile yarış halinde.

Can Sevim dönemi sona erdiCan Sevim dönemi sona erdi

PSV TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

PSV teknik direktörü Peter Bosz, Veerman'ın ayrılık ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa odaklanmak istediklerini belirten Bosz, ''Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Yöneticiler ile birlikte konuştuk takımda ayrılık yaşanmasına karşı değiliz ama ayrılığın şart olduğunu da düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

VEERMAN'IN PSV PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasıyla 22 maça çıkan Veerman, 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan oyuncunun PSV ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Spor
Joey Veerman Fenerbahçe'de: Bonservisi belli oldu
Joey Veerman Fenerbahçe'de: Bonservisi belli oldu
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldı
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldı
Beşiktaş'ta ipler tamamen koptu: Ayrılık kararı aldı
Beşiktaş'ta ipler tamamen koptu: Ayrılık kararı aldı