Can Sevim dönemi sona erdi

Türkiye Erkekler Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz.

Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır.

Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz” denildi.

FORM DURUMU

Mersin Spor Kulübü, bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken 8 kez mağlup oldu.