Beşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi: Taraftarlar havaya uçtu

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile ilgili taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yarın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

RAFA SILVA MÜJDESİ

Beşiktaş'ta takımla son antrenmana katılmayan Rafa Silva ile ilgili siyah-beyazlı taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekizli oyuncu ile ilgili, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.

RAFA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 16 maça çıkan Rafa, 5 gol atarken 3 asist yaptı.

Oyuncunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

