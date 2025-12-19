Beşiktaş'ta ipler tamamen koptu: Ayrılık kararı aldı

Beşiktaş'ta ipler tamamen koptu: Ayrılık kararı aldı
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmesi sonrası Mert Günok flaş bir karar aldı.

Beşiktaş'ta yedeğe çekilen milli kaleci Mert Günok ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri Ersin Destanoğlu'na vermesi sonrası Mert Günok'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin istediği futbolcu için resmi açıklamaFenerbahçe'nin istediği futbolcu için resmi açıklama

HT Spor'un haberine göre; tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ta forma giyemediği için mutsuz durumda.

Deneyimli kalecinin, yaklaşan Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş ile 13 maçta forma giydi ve kalesinde 21 gol gördü.

1 maçta ise kalesini gole kapadı.

Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan 36 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

