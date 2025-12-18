Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?

Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Yayınlanma:
Çinli bir şirket, katı hal pil teknolojisinde çığır açan bir gelişme duyurdu. Welion New Energy, rekor düzeyde yüksek enerji yoğunluğuna ulaştı ve şimdi bir sonraki engeli aşmaya hazırlanıyor.

Welion New Energy Yönetim Kurulu Başkanı Yu Huigen, şirketin laboratuvar testlerinde sektör lideri 824 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştığını ve gelecekte 1.000 Wh/kg'ı aşmayı planladığını doğruladı.

Yu, Çin devlet televizyon kanalı CCTV'de yayınlanan "Diyalog" programının son bölümünde, "Laboratuvar testlerimiz, enerji yoğunluğu 824 Wh/kg'a ulaşan katı hal pillerini gösterdi ve uzun vadede 1.000 Wh/kg bariyerini aşmayı bekliyoruz" dedi.

batteries02.webp

Teknik atılımlara rağmen Yu, özellikle sülfür bazlı elektrolit sistemlerindeki pahalı ham maddeler olmak üzere maliyet faktörlerinin, teknolojinin kitlesel ticarileştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ettiğini kabul etti.

Yu, "Bu bataryalar başlangıçta güvenliğin son derece önemli olduğu ve fiyat hassasiyetinin düşük olduğu uygulamalarda kullanılacak" diye açıkladı.

Çinli girişimci, şirketinin geliştirdiği katı hal pil teknolojisinin gelecek vadeden erken bir uygulaması olarak insansı robotları öne çıkardı.

Aynı zamanda, piyasa gözlemcileri bu tür bataryaların elektrikli araçlara doğru gidişatı geri döndürülemez hale getirecek bir faktör olacağına dair büyük umutlar besliyor.

Şu anda elektrikli araçların en zayıf noktası bataryalarıdır. Yavaş şarj, nispeten kısa menzil ve hızlı batarya aşınması, elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesinin önündeki engellerdir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

