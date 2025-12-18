Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki kimdir?
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aleyna Tilki'nin kim olduğu ise merak konusu oldu. Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki neden gözaltında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadı. Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Aleyna Tilki'nin kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındıSon dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

aleynatilki.jpg

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da doğdu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen videoklip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu