Aleyna Tilki kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadı. Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Aleyna Tilki'nin kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da doğdu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen videoklip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.