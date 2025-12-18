Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"

Türkiye'yi sarsan Güllü Çolak ölümü ve kızı Tuğyan'ın tutuklanmasıyla ilgili süreç, cezaevinde bulunan Murat Ongun'un da yakın markajına girdi. Ongun, İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta, davayı yakından takip ettiğini belirterek medyayı, olayın ana karakterlerinden biri hakkında yetersiz bilgiye sahip olmakla eleştirdi.

"KERVAN HAKKINDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİLSİNİZ"

Mektubunda, "Güllü olayının büyük bir olay olduğunu, Türk medyasının takip ettiğini, bu olayın ABD'de bile olsa böyle takip edileceğini" belirten Ongun, İsmail Saymaz'a şu eleştiriyi yöneltti:

"Olayın ana karakterlerinden biri hakkında daha az bilgiye sahipsiniz. O da Güllü'nin kızının sevgilisi Kervan... Kervan hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Ben her gün Kervan'ı izliyorum. Beyaz TV'de, gündüz kuşağında Esra Ezmeci'nin programında Kervan televizyona çıkıyor. Cuma izledim, bu pazartesi de izledim."

Ongun, Kervan Eminoğlu hakkındaki izlenimlerini ise, "Buraya yazıyorum, bu Kervan sağlam pabuç değil" ifadeleriyle aktardı.

İsmail Saymaz, Ongun'un şu tespitlerini paylaştı:

"Bence Tuğyan, Kervan'ı terk etmiş. Kervan öfkeli, intikam peşinde. Kadına demedik laf bırakmıyor. Tuğyan'a istisnasız her sözünde 'Yılan' diyor. Cinayetten sonra ise hitabını 'Yılan Katil' olarak değiştirdi."

Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası

Mektupta ayrıca Kervan'ın, dosyada adı geçen Sultan isimli şahıs hakkında "eşcinsel ilişki yaşadığına" dair iddiaları ortaya attığı bilgisi de yer aldı.

CİNAYET SENARYOSUNA "FİZİKSEL" İTİRAZ: "40 KİLOLUK KIZ, KOCA GÜLLÜ'YÜ NASIL ATSIN?"

Murat Ongun, mektubunda savcılığın üzerinde durduğu "Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden attığı" iddiasına fiziksel verilerle karşı çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in yazısına da atıfta bulunulan mektupta, Ongun şu şüphelerini dile getirdi:

"Murat Ongun, Tuğyan'ın Güllü'yü pencereden atma senaryosuna ikna olmamış. Diyor ki; 'Onun cüssesi belli, öbürünün cüssesi belli.' 40 kiloluk Tuğyan, koca Güllü'yü nasıl kaldırıp camdan atacak? Ayağından tutup kaldırmış olması aklıma yatmıyor."

İMAMOĞLU DAVASIYLA ÇARPICI KIYASLAMA

Mektubun en dikkat çeken siyasi göndermesi ise soruşturmaya atanan savcı sayısıyla ilgiliydi. İsmail Saymaz'ın daha önceki yayında, "Güllü Çolak olayında ifadeye bir başsavcı, iki başsavcı vekili, iki emniyet müdürü ve iki emniyet amiri girdi" bilgisini hatırlatan Ongun, kendi durumu ve Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili şu kıyaslamayı yaptı:

"Sen bu bilgileri sayınca çok şaşırdım. Ekrem İmamoğlu sorgusuna bile sadece bir tane savcı girdi."

İmamoğlu: Konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım!

"GERÇEKÜSTÜ BİR ROMAN GİBİ: DOSYANIN TÜM TARAFLARI TV'DE"

İsmail Saymaz, Murat Ongun'un uyarısı üzerine Kervan'ı izlemek için Beyaz TV'yi açtığını ve gördükleri karşısında şaşırdığını ifade etti. Saymaz, olayı "Gerçeküstü bir roman" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bu Güllü olayının adı geçen herkesi ayrı bir karakter. Bir roman karakteri gibi. Dosyanın bütün tarafları Esra Ezmeci'nin programında. Güllü'nün İstanbul'daki patronu Ferdi Aydın orada. Tuğyan'ın yazıştığı Bircan Dülger orada. Çağrı orada. Ben oturdum bütün karakterleri orada gördüm. Bu iş çok daha su kaldırır."