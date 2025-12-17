İmamoğlu: Konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video paylaştı.

"MİLLETİ AYAĞA KALDIRICAM"

"Ben susmayacağım" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Hukuk bir yapboz tahtası değildir!

Bu her şeyi bilen kişi kendi iktidarı için hukuku yok etmeye karar vermiştir. Çünkü hukuku yok etmeden muhaliflerini tutuklatamaz.

Ben susmayacağım!

Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.

Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.

Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek."

2430 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İmamoğlu İBB soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 25 Kasım tarihinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 407 isim şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların cezası 2430 yıla kadar hapis.