Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı!

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Nermin Abadan Unat için başsağlığı mesajı paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Nermin Abadan Unat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Hocaların hocası Nermin Abadan Unat’ın vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisiyle tanışma ve bir çok kez sohbet etme imkanı bulan şanslı kişilerden oldum.

Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum."

HOCALARIN HOCASI HAYATINI KAYBETTİ

Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti.

'Hocaların hocası' olarak bilinen Unat, dün akşam saatlerinde evinde yaşama gözlerini yumdu.

Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden biri olan Unat, iletişim araştırmalarını bağımsız bir alan haline getiren kurucu katkılarıyla, Türkiye'de "iletişim biliminin öncüsü" olarak tanınıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

