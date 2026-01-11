Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.

İstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşen 63 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, işçi Salih Ataman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Ataman'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı