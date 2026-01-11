Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde işçinin üzerine demir parça düştü. İşçi, olay sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, işçi Salih Ataman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Ataman'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
