Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İzmir'in Aliağa ilçesinde işçinin üzerine demir parça düştü. İşçi, olay sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.

İstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşen 63 yaşındaki işçi yaşamını yitirdiİstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşen 63 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

isci.webp

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, işçi Salih Ataman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdiAydın'da iş cinayeti! Çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Ataman'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İstanbul'daki dizi çekimleri için yeni dönem: Şehir üçe ayrıldı
İstanbul'daki dizi çekimleri için yeni dönem: Şehir üçe ayrıldı
Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti