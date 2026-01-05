İstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşen 63 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Olay, Sarıyer Seyrantepe mevkiinde bulunan bir AVM içerisindeki iş yerinde meydana geldi. Bir elektrik şirketinde çalışan Veli Akyürek, güvenlik kamerası sistemlerinin montajını yapmak üzere çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Akyürek kurtarılamadı.

"METRİS'TE YATAN BİR DEVRİMCİYİ KAYBETTİK"

İSİG Meclisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "12 Eylül darbesi sonrası Metris Cezaevinde de yatan Gültepeli bir devrimci abimizi iş cinayetinde kaybettik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Akyürek'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.