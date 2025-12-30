Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında yaşanan iş kazasında 31 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Yasin Turgut, talaş silosunda temizlik yaptığı sırada mekanik aksamın etkisiyle silonun içinde mahsur kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen yetkililere haber verdi.

Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Turgut’un hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla silodan çıkarılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.