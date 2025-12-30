Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Bursa'da bir mobilya fabrikasında talaş silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında yaşanan iş kazasında 31 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Yasin Turgut, talaş silosunda temizlik yaptığı sırada mekanik aksamın etkisiyle silonun içinde mahsur kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen yetkililere haber verdi.

bursada-talas-silosuna-dusen-isci-hayat-1086973-322634.jpg

Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdiKaraman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiManisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Turgut’un hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla silodan çıkarılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören
Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören
IŞİD kılıfı altında sürece sabotaj mı yapıldı? İktidar medyasından kafaları karıştıran iddialar
IŞİD kılıfı altında sürece sabotaj mı yapıldı? İktidar medyasından kafaları karıştıran iddialar