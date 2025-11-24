Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Karaman merkeze bağlı Özdemir köyünde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi hayatını kaybetti.

Mermer ocağında çalışan Şahin Bozkurt'un (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine kaya parçası düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Tekstil patronları neden bir bir göçüyor? Sömürünün yeni adresi: Mısır

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz işçi Şahin Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli kayıtları ortaya çıktı

Bozkurt'un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.