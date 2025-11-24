Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi

Karaman'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçası düşen işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Karaman merkeze bağlı Özdemir köyündeki bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, üzerine kaya parçası düşen işçi Şahin Bozkurt (45) hayatını kaybetti.

Karaman merkeze bağlı Özdemir köyünde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi hayatını kaybetti.

Mermer ocağında çalışan Şahin Bozkurt'un (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine kaya parçası düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Tekstil patronları neden bir bir göçüyor? Sömürünün yeni adresi: MısırTekstil patronları neden bir bir göçüyor? Sömürünün yeni adresi: Mısır

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, talihsiz işçi Şahin Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli kayıtları ortaya çıktıTutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli kayıtları ortaya çıktı

Bozkurt'un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi