Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket

1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, sahasında Iğdır FK'yı konuk etti.

PENDİK'TE KAZANAN ÇIKMADI

Pendik Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi, 37. dakikada Wilks ile 1-0 öne geçti.

40. dakikada Ali Kaan Güneren, maça dengeyi getiren golü kaydetti ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Pendikspor, puanını 33 yaptı ve 2. sıraya geriledi.

Iğdır FK ise 29 puanla 6. sırada yer aldı.

KADIN HAKEMİN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Pendikspor - Iğdır FK maçına hakem Hatice Aydın damga vurdu.

Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes, Pendiksporlu Soldo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Daha sonra mücadelenin dördüncü hakemi Hatice Aydın, Ryan Mendes'e el uzatarak futbolcuyu yerden kaldırdı.

Yaşanan olay sosyal medyada 'sıradışı hareket' olarak nitelendirilirken, ''Bugüne kadar hiçbir erkek hakemin böyle bir hareketini gördünüz mü?'' yorumu yapıldı.