Sörloth o cümleyi duyarsa bavulunu toplayıp İstanbul'a gelecek

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gözler, Sörloth'un teknik direktör Diego Simeone ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth.

Sarı-lacivertlilerin, Norveçli yıldızın menajeri ile görüşme yapıldığı ve oyuncuya ilk 11 garantisi verildiği ifade edildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Sörloth'un takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Burak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı: Flaş gelişmeBurak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı: Flaş gelişme

SORLOTH GARANTİ İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; 2026 Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Norveçli oyuncu, ilk 11'de oynama garantisi istiyor.

Fenerbahçe'nin ise bu garantiyi vereceği ifade edilirken, Sörloth, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile de bir görüşme yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

O CÜMLEYİ DUYARSA BAVULUNU TOPLAYACAK

Yapılacak olan toplantıda Simeone'nin Sörloth'a ''İlk 11 garantisi veremem'' dediği anda yıldız golcünün Fenerbahçe'ye gelmek için bavulunu toplayacağı yazıldı.

Tam tersi durumda ise Sörloth, İspanya'da kalıp Atletico Madrid kariyerine devam edecek.

BU SEZON KARNESİ

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Alexander Sörloth, 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

