Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!

Çinli otomobil üreticileri Avrupa pazarında kök salmış, her geçen ay büyümüş ve pazar koşullarına da uyum sağlamıştır. Şöyle ki, başlangıçta baskın fikir elektrikli otomobillerle başlamaktı ve alıcıların ilgi alanları değiştikçe, sunulan seçenekler de değişti. Bugün, benzinli motorlu ve örneğin şarj edilebilir hibrit Çin otomobilleri satın alabilirsiniz.

ÇİN YAPIMI MODELLERDEN HANGİSİ AVRUPA'DA EN ÇOK SATILIYOR?

Bu onur, son on ayda 104.000 adet satan (Dataforce verileri) MG ZS SUV'ye ait; bu da Avrupa pazarında ciddi bir pay anlamına geliyor. Avrupa'da en çok satan modeller olan Dacia Sandero veya Renault Clio'nun ilk on ayda 200.000'er müşteriye ulaştığını düşünürsek , bu MG için ciddi bir başarı.

Yeni nesil ZS, MG'nin yeni hibrit sistemiyle veya benzinli motorla sunuluyor.

Sırrı ne? Örneğin Suzuki Vitara gibi, MG ZS de SUV'nin genişliğini ve gelişmiş teknolojiyi uygun bir fiyata sunuyor... Kusursuz değil, ancak özellikle işlevsellik ve güvenlik açısından oldukça iyiler.