Çip kıtlığı nedeniyle Honda’da motorlar durdu

Yayınlanma:
Otomotiv endüstrisi, çip tedarikine giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Yarı iletken tedarik zincirindeki herhangi bir sorun, fabrika kapanmaları da dahil olmak üzere otomobil üreticileri için ciddi sonuçlara yol açıyor.

Honda, GAC ile ortak girişim yoluyla işlettiği Çin'deki üç önemli fabrikasında üretim durdurma kararının iki hafta daha uzatıldığını resmen duyurdu.

Üretim hatlarının 5 Ocak'ta yeniden faaliyete geçmesi planlanmıştı ancak üretimin yeniden başlatılması 19 Ocak'a ertelendi.

Tarantas News'in aktardığına göre, bir şirket temsilcisi sorunun nedeninin basit bir elektronik bileşen kıtlığı olduğunu doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Piyasa gözlemcilerine göre, muhtemel neden, otomotiv endüstrisi için büyük bir çip üreticisi olan Hollandalı Nexperia şirketinden (Çinli Wingtech'e ait) gelen parça teslimatlarındaki gecikmelerdir.

Ancak Honda, üretimdeki aksama ile Nexperia'dan gelen parça kıtlığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu henüz resmi olarak doğrulamadı.

Bu, Honda için son zamanlarda yaşanan ilk benzer olay değil. Geçen yılın sonlarında (Ekim-Kasım) şirket, benzer nedenlerle Kuzey Amerika'daki fabrikalarındaki üretim hatlarını kapatmak veya yavaşlatmak zorunda kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

