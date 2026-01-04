Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu

Yayınlanma:
Definecilik ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınların piyasaya sürülmesine yönelik artan şikayetler üzerine kuyumcu odaları harekete geçti. Türkiye genelinde kuyumculara gönderilen yazıyla, eritme altın alımının durdurulması gerektiği bildirildi.

Definecilik ve dolandırıcılık yoluyla elde edilip eritilerek piyasaya sürülen altınlardaki artış nedeniyle, kuyumcu odaları tarafından, 81 ildeki kuyumculara eritme altın almamaları yönünde yazı gönderildi.

2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar gümüş ve altın olurken, bu yükseliş dolandırıcıların iştahını kabarttı.

aaltin.webp

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda

Definecilik, hırsızlık veya dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınlar, eritme ocaklarında forma sokularak kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

KUYUMCU ODALARI YAZI GÖNDERDİ

Eritme altın üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin ve artan şikayetlerin ardından kuyumcu odaları düğmeye bastı. Türkiye genelindeki esnafa gönderilen yeni uyarı mesajıyla, eritme altınların satın alınmaması gerektiği hatırlatıldı.

eritme-altin.webp

Altın ve gümüşe 1 gün yetti: Rekortmenler yine yaptı yapacağını

Sarrafiye ve külçe altınlarda yalnızca yetkili yerlerin ürettiği emtiaların kabul edileceği bildirildi. Bilezik, küpe ve kolye gibi işçilikli takıların bozdurulması sürecinde ise şüpheli işlemlerin, polis ekiplerine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Geçmişte dolandırıcılık vakalarına konu olan 'kesme altın' alım-satım işlemleri de Türkiye genelinde durdurulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

