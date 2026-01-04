Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu

Definecilik ve dolandırıcılık yoluyla elde edilip eritilerek piyasaya sürülen altınlardaki artış nedeniyle, kuyumcu odaları tarafından, 81 ildeki kuyumculara eritme altın almamaları yönünde yazı gönderildi.

2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar gümüş ve altın olurken, bu yükseliş dolandırıcıların iştahını kabarttı.

Gram altında 8 bin lira sesleri

Definecilik, hırsızlık veya dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınlar, eritme ocaklarında forma sokularak kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

KUYUMCU ODALARI YAZI GÖNDERDİ

Eritme altın üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin ve artan şikayetlerin ardından kuyumcu odaları düğmeye bastı. Türkiye genelindeki esnafa gönderilen yeni uyarı mesajıyla, eritme altınların satın alınmaması gerektiği hatırlatıldı.

Altın ve gümüşe 1 gün yetti

Sarrafiye ve külçe altınlarda yalnızca yetkili yerlerin ürettiği emtiaların kabul edileceği bildirildi. Bilezik, küpe ve kolye gibi işçilikli takıların bozdurulması sürecinde ise şüpheli işlemlerin, polis ekiplerine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Geçmişte dolandırıcılık vakalarına konu olan 'kesme altın' alım-satım işlemleri de Türkiye genelinde durdurulmuştu.