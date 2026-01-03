Altın ve gümüşe 1 gün yetti: Rekortmenler yine yaptı yapacağını

Altın ve gümüşe 1 gün yetti: Rekortmenler yine yaptı yapacağını
Yayınlanma:
Yeni yılın ilk haftasında yalnızca 1 gün açık kalan piyasalarda işlemlerin kapanmasıyla kıymetli madenlerin yönü netleşti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi güven veren rekortmenler yine yaptı yapacağını. Altın ve gümüşe 1 gün yetti...

Kuresel siyasi ve ekonomik gelişmeler, savaş, küresel ticaret krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez tavrı ve kararlar ile iç piyasalarda dengeleri değiştiren siyasi hamleler ve ekonomik göstergeler uluslararası piyasalarda olduğu gibi vatandaşı da güvenli liman altına doğru itti. Parasının en azından değerini korumaya çalışanlara rekorlarla kazandıran altının alternatifi olarak bilinen gümüş ise karlılıkta altını da geçti.

2025'i hareketli geçiren kıymetli madenlerin yeni yıla nasıl başlayacağı ise merak konusu oldu. Yılın ilk haftasında iç piyasada sadece 1 gün işlem gören altın ve gümüş yatırımcısını yanıltmadığı gibi güven tazeledi.

ALTIN VE GÜMÜŞE 1 GÜN YETTİ... REKORTMENLER YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası genel toparlanma eğilimiyle dikkatleri çekti. Yükseliş eğilimi yılın ilk işlem gününde de görülürken altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı. Gümüş, platin ve paladyumda da son günlerdeki kayıpların bir kısmı telafi edildi.

2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir

3 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın TürüSatış Fiyatı
Gram Altın5.991,09 TL
Çeyrek Altın10.156,00 TL
Yarım Altın20.312,00 TL
Tam Altın40.207,54 TL
Cumhuriyet Altını40.499,00 TL
Gremse Altın100.518,85 TL
Ons Altın4.330,78 $

altin-ve-gumuse-1-gun-yetti-rekortmenler-yine-yapti-yapacagini-2.jpg

Altın fiyatları 4 bin 400 dolara kadar tırmansa da, piyasa kapanışında kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Günü sadece 9 dolarlık sınırlı bir artışla tamamlayan altının onsu, kapanışa doğru önce 4 bin 332 dolardan sonra 4.330,78 dolardan işlem gördü.

Altın 2026'ya 'merhaba' dedi: 'Yükselir mi? Düşer mi?' derken ilk mesajını verdi

Gümüş, 2025’te sergilediği %146’dan fazla yükselişle tüm zamanların en güçlü performansına imza attı. Fiyatlardaki bu agresif sıçramada, arz-talep dengesizliğinin yanı sıra ABD hükümetinin gümüşe verdiği stratejik önem kritik bir rol oynadı.

altin-ve-gumuse-1-gun-yetti-rekortmenler-yine-yapti-yapacagini-3.jpg

Küresel piyasaların kapanışında gümüşün onsu 1,17 dolar (yüzde 1,64) artışla 72,82 dolardan işlem gördü. Gün içerisinde kapanıştan hemen önce gümüşün onsu 74,39 dolar seviyesini görerek tarihi bir zirveye ulaştı. Uluslararası piyasalarda gümüşün kilogram fiyatı ise 2 bin 341 dolar seviyesinde.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Ekonomi
Posta ve hızlı kargoda yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
Posta ve hızlı kargoda yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
Asgari ücret herkesi vurdu: İsa Karakaş "mihenk taşı" diyerek açıkladı
Asgari ücret herkesi vurdu: İsa Karakaş "mihenk taşı" diyerek açıkladı