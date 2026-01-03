Altın ve gümüşe 1 gün yetti: Rekortmenler yine yaptı yapacağını

Kuresel siyasi ve ekonomik gelişmeler, savaş, küresel ticaret krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez tavrı ve kararlar ile iç piyasalarda dengeleri değiştiren siyasi hamleler ve ekonomik göstergeler uluslararası piyasalarda olduğu gibi vatandaşı da güvenli liman altına doğru itti. Parasının en azından değerini korumaya çalışanlara rekorlarla kazandıran altının alternatifi olarak bilinen gümüş ise karlılıkta altını da geçti.

2025'i hareketli geçiren kıymetli madenlerin yeni yıla nasıl başlayacağı ise merak konusu oldu. Yılın ilk haftasında iç piyasada sadece 1 gün işlem gören altın ve gümüş yatırımcısını yanıltmadığı gibi güven tazeledi.

ALTIN VE GÜMÜŞE 1 GÜN YETTİ... REKORTMENLER YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası genel toparlanma eğilimiyle dikkatleri çekti. Yükseliş eğilimi yılın ilk işlem gününde de görülürken altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı. Gümüş, platin ve paladyumda da son günlerdeki kayıpların bir kısmı telafi edildi.

2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir

3 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın Türü Satış Fiyatı Gram Altın 5.991,09 TL Çeyrek Altın 10.156,00 TL Yarım Altın 20.312,00 TL Tam Altın 40.207,54 TL Cumhuriyet Altını 40.499,00 TL Gremse Altın 100.518,85 TL Ons Altın 4.330,78 $

Altın fiyatları 4 bin 400 dolara kadar tırmansa da, piyasa kapanışında kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Günü sadece 9 dolarlık sınırlı bir artışla tamamlayan altının onsu, kapanışa doğru önce 4 bin 332 dolardan sonra 4.330,78 dolardan işlem gördü.

Altın 2026'ya 'merhaba' dedi: 'Yükselir mi? Düşer mi?' derken ilk mesajını verdi

Gümüş, 2025’te sergilediği %146’dan fazla yükselişle tüm zamanların en güçlü performansına imza attı. Fiyatlardaki bu agresif sıçramada, arz-talep dengesizliğinin yanı sıra ABD hükümetinin gümüşe verdiği stratejik önem kritik bir rol oynadı.

Küresel piyasaların kapanışında gümüşün onsu 1,17 dolar (yüzde 1,64) artışla 72,82 dolardan işlem gördü. Gün içerisinde kapanıştan hemen önce gümüşün onsu 74,39 dolar seviyesini görerek tarihi bir zirveye ulaştı. Uluslararası piyasalarda gümüşün kilogram fiyatı ise 2 bin 341 dolar seviyesinde.