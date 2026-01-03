2026'da altını ne bekliyor? "Kıyamet döngüsü" fiyatları uçurabilir

Altın, 2025’te tüm dünyada yatırımcıların gözdesi hâline geldi. Ons fiyatı yüzde 65'in üzerinde artarak 4 bin 500 doları geçti. Altındaki bu tarihi yükselişte en büyük pay ise yatırım amaçlı alımlara ait. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre 2025'in ilk üç çeyreğinde yatırım amaçlı altın alımları 551, 437 ve 577 ton olarak gerçekleşti.

Mücevherat ve merkez bankası kaynaklı talep azalırken, teknolojik kullanım sabit kaldı. Böylece fiyat artışını neredeyse tek başına yatırımcı ilgisi taşıdı.

DÖRT TEMEL ETKEN

Altın fiyatlarını etkileyen dört ana unsur öne çıkıyor:

Mücevher talebi

Teknoloji sektöründeki kullanım

Merkez bankalarının rezerv olarak alımları

Yatırımcıların riskten kaçışı

Konsey verilerine göre 2025’teki yükselişin asıl kaynağı yatırımcıların güvenli liman arayışıydı. Altın, döviz dalgalanmalarına karşı korunma, uzun vadede değerini koruma ve güven hissi nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoğun talep gördü. Bu ülkeler küresel altın talebinin dörtte üçünü oluşturuyor.

TRUMP FAKTÖRÜ... KIYAMET DÖNGÜSÜ...

Uzmanlara göre 2026’da da altın piyasasını ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları belirleyecek. Ticaret savaşları, gümrük vergileri, faiz indirimleri ve küresel büyüme üzerindeki baskılar altına olan ilgiyi canlı tutuyor. 2025’te ABD dolarındaki değer kaybı da bu süreci besledi. Dolar Endeksi geçen yıl yüzde 9 düşerek 98’e geriledi.

Trump’ın politikalarının başarısız olması hâlinde, altında yeni bir ‘kıyamet döngüsü’ doğabileceği; fiyatların yüzde 30 daha artarak 5 bin 600 doları geçebileceği belirtiliyor. Buna karşılık Trump’ın ekonomik başarı sağlaması hâlinde altının yeniden düşüşe geçebileceği de değerlendirmeler arasında.

Altın planı alt üst oldu: Ahlatcı’nın 9 madeni hakkında karar çıktı

2025’te küresel altın Borsa yatırım fonlarına (ETF;) 77 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bu fonlar toplamda 700 ton yeni altın ekledi. Böylece ETF’lerin toplam varlığı 850 tona çıktı. Bu rakam, geçmiş boğa dönemlerinin hâlâ gerisinde olsa da büyüme potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor.

MERKEZ BANKALARI VAZGEÇMİYOR

Merkez bankaları da 2026’da alımlara devam edecek gibi görünüyor. Son 15 yılda 7 bin tondan fazla altın alarak net alıcı konumuna geçen merkez bankaları, 2025’in ilk yarısında 415 ton altın satın aldı.

Yüksek fiyatlara rağmen talebin sürdüğü, hatta merkez bankalarının yıllık toplam talebin yüzde 20’sini oluşturduğu belirtiliyor.

Aspirin gerçekten ömrü uzatıyor mu? Trump doz aşımı yapacak kadar kullanınca iddia alevlendi

2026 NE OLACAK?

Uzmanlara göre altının 2026’da da yükselişini sürdürmesi olası. Ancak 2025’teki kadar sert bir artış beklenmiyor. Haberturk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; İyimser senaryoya göre altın bu yıl yüzde 5 ila 15 arasında bir değer kazanabilir. Gelişmelerin yönü, büyük ölçüde Trump’ın politikalarının başarısına, jeopolitik risklere ve küresel ekonomik gidişata bağlı olacak.