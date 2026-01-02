Altın planı alt üst oldu: Ahlatcı’nın 9 madeni hakkında karar çıktı

Yayınlanma:
Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin AHGAZ ve ENERY çatısı altında incelediği dokuz maden ruhsatının satın alınmasıyla ilgili yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı. Şirketin sahibi Enerya Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, söz konusu maden ruhsatlarıyla ilgili görüşmelere devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, AHGAZ ve ENERY bünyesindeki dokuz maden ruhsatının satın alınması için yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Şirketin sahibi konumunda olan Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır” denildi.

ALTIN MADENLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında, Demir Export iş birliğiyle Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile maden ruhsatları konusunda temas kurduklarını açıklamıştı.

Ancak yürütülen görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmadığı ve tarafların uzlaşmaya varamadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

