Altın planı alt üst oldu: Ahlatcı’nın 9 madeni hakkında karar çıktı

Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, AHGAZ ve ENERY bünyesindeki dokuz maden ruhsatının satın alınması için yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Şirketin sahibi konumunda olan Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır” denildi.

ALTIN MADENLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI

Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında, Demir Export iş birliğiyle Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile maden ruhsatları konusunda temas kurduklarını açıklamıştı.

Ancak yürütülen görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmadığı ve tarafların uzlaşmaya varamadığı ifade edildi.