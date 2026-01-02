Altın 2026'ya 'merhaba' dedi: 'Yükselir mi? Düşer mi?' derken ilk mesajını verdi

Küresel krizler, ticaret savaşları, bölgesel savaş gerilimleri, iç siyaset ve ekonomik gelişmelerin etkisinde rekor yükselişlere imza atan altın 2025 yılını rekorlarla kapattı. Risklerden kaçan yerli ve yabancı yatırımcı altına sığınırken yeni yılda nelerin yaşanacağı merak konusu oldu.

Genel tahminler güvenli limanın vasfını koruyacağı yönünde olurken düzeltmeler sırasındaki düşüşlere dikkat çekildi. Tüm gelişmelerin etkisinde yeni yıla başlangıç yapan altın ilk hamlesini yaptı.

ALTIN 2026'YA 'MERHABA' DEDİ.. 'YÜKSELİR Mİ? DÜŞER Mİ?' DERKEN MESAJINI VERDİ

Yılın ilk işlem günü 2 Ocak 2026'da değerli madenler piyasası toparlanma eğilimiyle dikkatleri çektiç Genel yükseliş yılın ilk işlem gününde de kaydedilirken altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı.

Altın yeniden ışıldayarak yıla 'merhaba' derken gümüş, platin ve paladyumda da son günlerdeki kayıpların bir kısmı telafi etti.

'Yükselir mi? Düşer mi?' derken altında son durum şu şekilde oldu:

Gram altın satış fiyatı: 6.048,94 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.205,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.404,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.480,77 TL

İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.621,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 101.512,36 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.378,21 dolar

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar ve Euro’daki son değişimler de yeni yılda merak edilenler arasında yer alırken son durum şu şekilde:

Dolar/TL 43,0068 (alış) 43,0343’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

50,7455 TL seviyelerinde seyrediyor.