İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi

Kıymetli madenler, 2025 yılında jeopolitik gerilimler, Donald Trump belirsizliği ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla yatırımcısının yüzünü en çok güldüren enstrümanlar oldu.

Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025’in "yıldızları" olan altın ve gümüşün 2026’nın ikinci yarısında koltuğunu devretmeye hazırlandığını belirtti.

2025'İN BİLANÇOSU: GÜMÜŞ ALTINI SOLLADI

İslam Memiş, 2025 yılında gümüşün gösterdiği performansa dikkat çekerek "zincirlerini kırdı" yorumunda bulundu. Altın her ne kadar rekor kırsa da, gümüşün getirisi çok daha çarpıcı oldu:

Yatırım Aracı 2025 Getiri Oranı (Yaklaşık) Gümüş (Gram) %200 Gümüş (Ons) %170 Gram Altın %110 Ons Altın %77

2026 PLANI: İLK YARI ALIM, İKİNCİ YARI VEDA

Memiş, 2026 yılını iki ayrı döneme ayırarak yatırımcılara kritik bir takvim sundu. İlk yarıda kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ancak ikinci yarıda "molanın" başlayacağını ifade etti.

Yılın İlk Yarısı: Sepetin %50'sinin altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşması öneriliyor. Gümüşte gram bazında 120 TL, ons bazında ise 80 dolar direnç seviyeleri takip edilecek.

Yılın İkinci Yarısı: Değerli metallerde bir "mola" bekleniyor. Memiş, bu dönemde altın ve gümüşle vedalaşıp rotanın borsa ve kripto para piyasalarına çevrilebileceğini öngörüyor.

KISA VADELİ YATIRIMCIYA 'DÜZELME' UYARISI

Kuyumcuya gitmeyi planlayanları kısa vadeli dalgalanmalar konusunda uyaran Memiş, altın tarafında yüzde 5'lik bir geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle gümüşte Çin ve Türkiye borsalarındaki fiyat farkının dengelenmesi nedeniyle bir düşüş yaşandığını, teknik düzeltme ve kâr satışlarının henüz bitmediğini vurguladı.

ROTA BORSAYA MI KAYIYOR?

2026'da altının artık "en çok kazandıran" olmayabileceğini savunan Memiş, geçen yıl yatırımcısını üzen borsanın (BIST) ikinci yarıda pozitif bir seyir izlemesini bekliyor.

Ev veya araba almak, iş kurmak isteyenlerin 2026 yılında "bozdurma zamanının" geleceğini belirten uzman, uzun vadeli birikim yapanların ise stratejilerini buna göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.