Altın fiyatlarında 46 yılın rekoru!

2025 yılı, altın piyasası için kelimenin tam anlamıyla "altın yıl" olarak tarihe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, Donald Trump'ın agresif ekonomi politikaları ve tırmanan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını 1979’dan bu yana görülmemiş bir zirveye taşıdı. Yatırımcılar için "güvenli liman" olan altın, milyonlarca ücretli çalışan ve dar gelirli için ise artık vitrinine bakılamayacak kadar pahalı bir meta haline geldi.

1979’DAN SONRAKİ EN SERT YÜKSELİŞ

Altının onsu 2025 yılına 2 bin 623 dolardan başlamıştı. Yıl boyunca alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın, Aralık ayında 4 bin 549 dolarla tarihi rekorunu tazeledi ve yılı 4 bin 313 dolardan kapattı.

Yüzde 64,2’lik bu yıllık artış, altının yüzde 126,5 kazandırdığı 1979 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Tüketiciler, küresel piyasalardaki bu devasa artışın Türkiye'deki kur baskısıyla birleşmesi sonucu, gram altın fiyatlarında 6 bin lira sınırıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

2025 YILI ONS ALTIN KARNESİ (AYLIK DEĞİŞİM)

Altının onsu, 2025 yılında sadece Temmuz ayında sınırlı bir düşüş yaşarken, diğer tüm aylarda yatırımcısının yüzünü güldürdü:

Ay Değişim (%) Ay Değişim (%) Ocak +6,67 Temmuz -0,39 Şubat +2,17 Ağustos +4,80 Mart +9,26 Eylül +11,90 Nisan +5,26 Ekim +3,70 Mayıs +0,03 Kasım +5,40 Haziran +0,41 Aralık +2,10

MERKEZ BANKALARI 'DOLAR'DAN KAÇIYOR

Finans analistlerine göre bu yükselişin arkasında sadece faiz beklentileri değil, aynı zamanda yapısal bir değişim yatıyor. Capital.com Analisti Kyle Rodda, merkez bankalarının rezervlerini dolar varlıklarından uzaklaştırarak altına yöneldiğine dikkat çekti.

KCM Trade Analisti Tim Waterer ise Fed'in 2026'da da faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin altına olan talebi canlı tutacağını belirtti. Rusya-Ukrayna ve ABD-Venezuela hattındaki gerilimler de "güvenli liman" talebini körükleyen başlıca unsurlar oldu.

HALK İÇİN 'YASTIK ALTI' DÖNEMİ BİTTİ

Küresel piyasalarda altın yatırımcısına kazandırsa da Türkiye’de birikim aracı olmaktan çıkacak kadar yükseldi.

Geçmişte düğünlerin ve küçük birikimlerin simgesi olan çeyrek altın 10 bin lira sınırına dayanırken, halk artık birikimini altın üzerinden yapamaz hale geldi.