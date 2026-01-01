Altında ek vergi kalktı mı? Bakanlıktan açıklama geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararın, altın piyasasında "vergi kalkıyor" şeklinde yorumlansa da Bakanlık, %20’lik ek verginin kaldırılmadığını, sadece "isim değişikliği" yapıldığını açıkladı.

31 Aralık 2025 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 10804 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, altın ve mücevher dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

Kararda, Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan %20 ek verginin kaldırıldığına dair ibarelerin yer alması, "Altın ucuzlayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Ancak Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bu "müjdeli" haberin bir yanılsama olduğunu duyurdu.

BAKANLIKTAN 'ADINI DEĞİŞTİRDİK' AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, kamuoyunda oluşan kafa karışıklığını gidermek adına yaptığı açıklamada, vergi oranında herhangi bir azalma olmadığını vurguladı. Kaplan, daha önce "Ek Mali Yükümlülük" adı altında toplanan %20’lik verginin, 1 Şubat 2026 itibarıyla "İlave Gümrük Vergisi" adıyla alınmaya devam edeceğini belirtti.

Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkan notlar şunlar:

Fiili indirim yok: İthalatçı ve nihai tüketici için maliyetlerde bir kuruşluk bile düşüş söz konusu değil.

İdari uyum: Düzenleme sadece mevzuat bütünlüğü sağlamak amacıyla yapıldı.

Yük aynı: %20 oranındaki mali yükümlülük aynen korunuyor.

VERGİ DÜZENLEMESİNİN ESKİ VE YENİ HALİ

Yapılan değişiklik, aslında sadece bir "etiket" değişikliğinden ibaret. İşte piyasayı yanıltan o tablonun özeti:

PİYASADAKİ KAFA KARIŞIKLIĞI VE GERÇEKLER

Sosyal medyada yayılan "altında vergi kalktı" iddiaları, özellikle gram altın fiyatlarının 6 bin lira sınırına dayandığı 1 Ocak 2026 sabahında yatırımcıları heyecanlandırmıştı.

Ancak Bakanlığın müdahalesiyle, ithalat maliyetlerinin düşmeyeceği ve dolayısıyla iç piyasadaki altın fiyatlarına bu karardan ötürü bir indirim yansımayacağı kesinleşmiş oldu. Ücretli çalışanlar ve küçük birikim sahipleri için altın, hala yüksek vergi yükü ve kur baskısı altındaki "erişilemez" yerini koruyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

