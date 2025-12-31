Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcı, Özel İletişim Vergisi, ÖTV... Yılbaşına girmeden hepsine zam geldi

Son Dakika haberi...Zam yağmuru bu sene erken başladı. Henüz yılbaşına girmeden yurtdışına çıkış harcı, Özel İletişim Vergisi ve ÖTV'ye zam geldi. İşte detaylar...

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL oldu.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, yurt dışına çıkış harcı tutarı 710 liradan 1250 liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

BENZİN, MOTORİN, ÖTV, YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI...HEPSİ ZAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği de resmi gazetede yayımlandı.

Tebliğde, "Madde 1 -28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '710' ibaresi '1250' şeklinde değiştirildiği; Madde 2- Bu Tebliğin 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girdiği; Madde 3-Bu Tebliğin hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüttüğü" ifadeleri yer aldı.

Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6.95 oranında arttı. Benzinde 1.16, motorinde 1.08 ÖTV artışı oldu.

