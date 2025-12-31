Hastane muayene ücretlerine zam geldi: Eczacılar sonunda isyan etti

Yılın son gününde de zamlı tarifeler resmiyet kazanmaya devam ediyor. Bugün (31 Aralık 2025) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile vatandaşın sağlık ödemelerinde artış resmileşti.

HASTANE MUAYENE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, üniversitelerin tıp fakülteleri gibi sağlık kuruluşlarında hastalardan alınan katılım payı tutarları yüzde 30 oranında artırıldı.

Resmen ilan edilen tarifeyle; devlet hastanelerinde 26 TL, özel hastanelerde ise 60 TL olacak şekilde belirlenen hastane muayene ücretlerine zam geldi.

Reçete edilen ilaç üzerinden alınacak katılım payı ⁠tutarları da yüzde 25 oranında zamlandı. Bu kapsamda katılım payı; 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 TL'den 3,75 TL'ye, bunun üzerinde temin edilen her bir kutu ilan için 1 TL'den 1,25 TL'ye çıkarıldı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ECZACILAR SONUNDA İSYAN ETTİ

Hastane muayene ücretlerinin eczaneden ilaç alırken tahsil edilmesinde yaşadıkları zorlukların yeni zamla daha da artacağını ifade eden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakılmıştık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumla karşılaşacağız bilemiyoruz” dedi.

Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiğini anlatan Saydan şunları söyledi:

"Eczanelerimiz Kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olamaz. Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: 'Beni sen mi muayene ettin, neden bu ücreti sen alıyorsun?'

Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddediliyor. Devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor.

Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını ile ilaç katılım payı ücretlerini SGK istediği için tahsil ediyoruz ve bundan hiç memnun değiliz. Sosyal güvenlik kurumu hastanelerin tahsil etmesi gereken ücretleri eczacılara tahsil ettiriyor. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz.

Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz.”