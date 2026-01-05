Rekorunu kırdı, günü kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 203,62 puan artış kaydederken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 1,98 değer kazandı. Günün en fazla yükselen sektörü yüzde 6,97 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,59 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretse de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerinin azalması ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonla mücadeleyi destekleyeceği beklentisi, piyasalara pozitif yansıdı.

Bu gelişmelerin yurt içi piyasalara da yansıdığı görülürken, beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından BIST 100 endeksi gün içinde 11.726,18 puanla rekor tazeledi ve günü tarihi zirveden tamamladı.

TÜİK YILLIK VE AYLIK ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederek, bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngörmüştü.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.