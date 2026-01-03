Borsada uçtu gelirinin yarısını çalışanlarına dağıttı!

Yapay zeka yarışında liderliğini korumak isteyen OpenAI, üst düzey mühendis ve araştırmacılarını elinde tutabilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, yaklaşık 4 bin çalışanına kişi başı ortalama 1,5 milyon dolarlık hisse bazlı ödeme gerçekleştirdi. Bu devasa tutar, şirketin 2025 yılı toplam gelirinin yaklaşık yüzde 46’sına denk geliyor.

ZUCKERBERG’ÜN 'AV' OPERASYONU OPENAI’YI KORKUTTU

OpenAI’yi bu agresif hamleye zorlayan en büyük etken, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün başlattığı "yetenek avı" oldu.

Zuckerberg, rakip firmalardaki araştırmacılara yüz milyonlarca dolarlık teklifler sunarak geçtiğimiz yaz 20’den fazla OpenAI çalışanını kadrosuna kattı.

Bu kaçışın ardından OpenAI yönetimi, ağustos ayında bazı çalışanlarına tek seferlik milyon dolarlık primler dağıtarak "sadakat" satın alma yoluna gitti.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR PAYLAŞIM: GOOGLE’I 7’YE KATLADI

OpenAI'nin çalışanlarına verdiği pay, teknoloji tarihindeki en büyük şirketlerin halka arz öncesi dönemlerini bile gölgede bıraktı. Equilar verilerine dayanan analiz, bu ödeme çılgınlığının boyutunu şu rakamlarla özetliyor:

Şirket / Dönem Çalışan Başına Ortalama Hisse Ödemesi Kıyaslama OpenAI (2025) 1,5 Milyon Dolar Lider Google (2003) ~215 Bin Dolar OpenAI'nin 7'de 1'i Büyük Teknoloji Ortalaması ~44 Bin Dolar OpenAI'nin 34'te 1'i

OPERASYONEL ZARAR BÜYÜYOR, SERVET ARTIYOR

Bu bonkörlük, madalyonun diğer yüzünde şirketin finansal dengelerini sarsıyor. Gelirlerin neredeyse yarısının çalışanlara hisse olarak verilmesi, mevcut hissedarların paylarının hızla erimesine ve operasyonel zararların katlanmasına neden oluyor.

Yapılan projeksiyonlara göre, OpenAI’nin hisse bazlı ödeme giderlerinin 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar dolar daha artması bekleniyor.