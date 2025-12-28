Yapay zekayla milyarder oldular! İşte liste…

Yapay zekanın ortaya çıkışı ve gelişimi, 2025 yılına damga vurdu. Yıl boyunca yapay zeka, astronomik gelirler ve kişisel servetler oluştururken hazırlanan yeni rapor, yapay zeka sayesinde milyarder olan kişileri ortaya koydu. Rapora göre, sadece bu yıl içinde 50’den fazla kişi, yapay zeka şirketlerindeki hisseleri sayesinde milyarderler kulübüne geçiş yaptı.

ELLİDEN FAZLA YAPAY ZEKA MİLYARDERİ ORTAYA ÇIKTI!

2025 yılının başında meydana gelen gelişmeler, küresel yapay zeka yarışının dozunu hızla artacağına dikkat çekmişti. Ocak ayında Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, büyük Amerikan şirketlerinin kullandığı hesaplama gücünün çok daha azıyla eğittiği açık kaynaklı modeliyle finans piyasalarını sarstı. Yaşanan söz konusu gelişme, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i milyarder yaptı. Forbes tahminlerine göre Wenfeng’in serveti kısa süre içerisinde 11,5 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk aylarında yaşanan bir gelişme ise, Claude isimli yapay zeka modelini geliştiren Anthropic cephesinde yaşandı. Şirket, 3,5 milyar dolarlık yatırım turunu 61,5 milyar dolar değerleme üzerinden tamamlarken Anthropic’in yedi kurucu ortağının tamamını milyarderler arasına girdi.

Çoğu yeni milyarder ise daha çok kurumsal yazılım çözümleri sunan SaaS şirketleri, veri etiketleme girişimleri ve yapay zeka ajanları geliştiren firmalardan çıktı. En dikkat çeken örneklerden biri, müşteri hizmetlerinde insan temsilcilerin yerine yapay zeka ajanlarını konumlandıran Sierra oldu. Şirketin kurucuları Bret Taylor ve Clay Bavor, bu iş modeli sayesinde yeni yapay zeka milyarderleri arasına girdi.

“EN GENÇ ‘KENDİ SERVETİNİ YARATAN’ KADIN” UNVANINI ALDI!

Benzer bir şekilde ses üretim teknolojileri geliştiren ElevenLabs’in liderleri Mati Staniszewski ve Piotr Dabkowski de milyarderler arasına girerken ElevenLabs, Matthew McConaughey ve Michael Caine gibi dünyaca ünlü isimlerin de desteğini alarak geniş bir etki alanı meydana getirmişti.

2025 yılının en çok konuşulan şirketlerinden olan Scale AI, bilindiği üzere veri etiketleme alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, Meta’nın büyük bir hisse alımıyla gündeme gelirken kurucu ortağı Lucy Guo da bu sayede kısa süreliğine dünyanın en genç “kendi servetini yaratan” kadın milyarderi unvanını kazanmıştı.

Meta’nın Scale AI’deki yeni pozisyonu da, rakip veri etiketleme şirketlerine de alan açtı. Surge AI’nin kurucusu Edwin Chen, şirketteki yaklaşık yüzde 75’lik payı sayesinde servetini 18 milyar dolara çıkardı.

Donanımhaber'in haberine göre, uzmanları toplu olarak işe alan ve onların uzmanlıklarını AI eğitimine dönüştüren Mercor şirketini kuran Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha da 22 yaşlarında milyarderler arasına katıldı. Söz konusu durum, daha önce Mark Zuckerberg’e ait olan yaş rekorunun da kırılması anlamına geliyor. Bunlar dışında Astera Labs, Fermi, ISU Petasys, Sanil Electric ve CoreWeave’in kurucu ortakları da milyarderler kulübüne dahil oldu.

İŞTE 2025 YILININ ÖNE ÇIKAN AI MİLYARDERLERİ!

Edwin Chen, Surge AI: 18 milyar dolar

Liang Wenfeng, DeepSeek: 11,5 milyar dolar

Bret Taylor, Sierra: 2,5 milyar dolar

Clay Bavor, Sierra: 2,5 milyar dolar

Brendan Foody, Mercor: 2,2 milyar dolar

Adarsh Hiremath, Mercor: 2,2 milyar dolar

Surya Midha, Mercor: 2,2 milyar dolar

Anton Osika, Lovable: 1,6 milyar dolar

Fabian Hedin, Lovable: 1,6 milyar dolar

Lucy Guo, Scale AI: 1,4 milyar dolar

Michael Truell, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Aman Sanger, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Sualeh Asif, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Arvid Lunnemark, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Mati Staniszewski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar

Piotr Dabkowski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar