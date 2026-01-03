2026'nın ilk halka arzı geldi: Formül Plastik talep toplayacağı tarihi açıkladı

Yeni yıla portföyünü tazeleyerek başlamak isteyen milyonlarca yatırımcının gözü kulağı SPK onaylı yeni halka arzlarda. Formül Plastik 30,24 TL’lik fiyatı ve 1,2 milyar liralık halka arz büyüklüğüyle 7-8-9 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Formül Plastik’in halka arz süreci resmen başladı.

Plastik sektörünün önemli oyuncularından biri olan şirket, toplam 40 milyon adet payı satışa sunarak Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye hazırlanıyor.

Özellikle nakit temettü (kar payı) taahhüdüyle dikkat çeken halka arzın detayları, küçük yatırımcı ve borsa takipçileri için netleşti.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ TAKVİMİ VE DETAYLARI

formul-plastik-2.jpg

Borsa İstanbul'da FRMPL sembolüyle işlem görecek olan şirketin halka arz künyesi şu şekilde:

ParametreDetay
Talep Toplama Tarihleri7-8-9 Ocak 2026
Halka Arz Fiyatı30,24 TL
Halka Arz Büyüklüğü1,2 Milyar TL
Toplam Pay Sayısı40.000.000 Nominal (40 Milyon Lot)
Halka Açıklık Oranı%25
Dağıtım YöntemiBireysele Eşit Dağıtım

PAYLAR NASIL DAĞITILACAK?

Halka arzda adaleti sağlamak adına bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi tercih edilirken, yüksek tutarlı başvurular için farklı bir yol izlenecek:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: %65 (Eşit Dağıtım)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: %25

Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcı: %10 (Oransal Dağıtım)

GELİR NEREYE GİDECEK? ORTAKLARIN CEBİNE Mİ, YATIRIMA MI?

Halka arz edilen 40 milyon lotun 30 milyonu sermaye artırımı (şirket kasasına giren para), 10 milyonu ise ortak satışı (şirket sahiplerinin cebine giren para) yoluyla satılacak. Şirketin yayımladığı fon kullanım raporuna göre, elde edilecek gelirin rotası şu şekilde:

%75 Yeni Yatırımlar: Kapasite artışı ve teknolojik yenilenme.

%25 İşletme Sermayesi: Günlük operasyonel güç ve finansal dayanıklılık.

Önemli Not: Şirket, dağıtılabilir karının en az %20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı taahhüt ederek "temettü yatırımcısı" için yeşil ışık yakmış durumda.

YATIRIMCIYI KORUYAN TAAHHÜTLER

formul-plastik-1.jpg

Borsada son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar "fiyat istikrarı" konusuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Formül Plastik cephesinde koruma kalkanları şu şekilde açıklandı:

Fiyat İstikrarı: İşlem görmeye başladıktan sonra 30 gün boyunca planlanıyor.

Satış Yasağı: Mevcut ortaklar 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

