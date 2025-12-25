Yılın son halka arzı ARF Bio talep topluyor

ARF Bio Yenilenebilir Enerji, 2025’in son halka arzlarından biri olarak bugün kapılarını açtı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı şirket, biyokütle ve güneş enerjisi gibi projelerini büyütmek için halktan sermaye talep ediyor.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE FİYAT BELLİ OLDU

ARF Bio Yenilenebilir Enerji, 25-26 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca talep toplayacak. Şirketin payları 19,50 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzın toplam büyüklüğünün 916 milyon TL olması bekleniyor.

Toplamda 47 milyon adet payın yarısı, yani yaklaşık 23,5 milyon lot bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

KAÇ LOT DÜŞER? HARÇLIK MI YATIRIM MI?

Borsaya ilginin zirve yaptığı bu dönemde, katılımcı sayısına göre düşecek paylar da netleşmeye başladı.

Halka arzda tahmini katılım ve alınabilecek paylar şu şekilde:

1.1 Milyon katılım olursa: Yaklaşık 22 Lot (429 TL)

1.6 Milyon katılım olursa: Yaklaşık 15 Lot (292 TL)

2.2 Milyon katılım olursa: Yaklaşık 11 Lot (214 TL)

KATILIM ENDEKSİ VE BANKALAR

Faiz hassasiyeti olanların merak ettiği soru da yanıt buldu: ARF Bio, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Yatırımcılar, aracı kurumlar ve neredeyse tüm bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Şirket; biyokütle, güneş enerjisi ve atık yönetimi alanındaki projelerini büyütmek amacıyla halka arz olduğunu duyurdu.

ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

2015 yılında Ankara'da kurulan Arf Bio, sadece güneş enerjisi değil, biyokütle alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin Konya Kadınhanı'nda 5.7 MW'lık güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Ancak şirketin amiral gemisi İzmir'de. Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali, 4,8 MW kurulu gücüyle Türkiye'nin alanındaki en büyük tesislerinden biri.

Bu tesiste inek dışkısı ve bitkisel atıklardan hem elektrik hem de ısı üretiliyor. Santral, 10 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Ayrıca bu işlem sonucunda atıklar organomineral gübreye dönüştürülerek tarıma geri kazandırılıyor.

PARAYI NEREDE KULLANACAKLAR?

Yatırımcının en çok merak ettiği "Halka arz geliri nereye gidecek?" sorusu da izahname ile yanıt buldu. Şirket kasasına girecek parayı borç ödemekten ziyade yeni yatırımlara ayıracak:

%15-20: Mikro alg yatırımı

%20-25: Sera yatırımı

%10-15: GES (Güneş Enerjisi) yatırımları

%20-25: İşletme sermayesi

%20-25: Finansal borç ödemeleri

Şirketin finansal tablolarına bakıldığında 2023 yılını 101,19 milyon TL net kâr ile kapattığı görülüyor. Halka arz sonrası için herhangi bir fiyat istikrarı planlaması bulunmazken, hem şirket hem de ortaklar 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.