Zeray GYO halka arz sonuçlarını açıkladı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) paylarının halka arzı, yatırımcıların yoğun katılımıyla sona erdi. 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen süreçte, hisse başına fiyat 13,00 TL olarak belirlenmişti. Şirket, satışa sunduğu payların tamamını satmayı başardı.

BÜYÜKLÜK: 2 MİLYAR 38 MİLYON LİRA

Sermaye artırımı ve mevcut ortak Zekeriya Zeray’a ait payların satışı dahil olmak üzere toplam 156,8 milyon adet hissenin satıldığı süreçte devasa bir fon oluştu. KAP'a yapılan resmi açıklamaya göre; halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 38 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

KURUMSALLAR HAVADA KAPTI

Toplamda planlanan satış tutarının 1,96 katı oranında talep toplanan halka arzda, asıl sürpriz kurumsal yatırımcıdan geldi.

Borsaya yeni şirket! Talep toplamaya hazırlanıyor

Yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 1,44 katı talep gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcıların talebi ayrılan payın 2,48 katına ulaştı.

348 BİN KİŞİ HİSSE SAHİBİ OLDU

Pastanın bölüşümü ise yüzde 50 bireysel, yüzde 50 kurumsal yatırımcı şeklinde yapıldı. Bireysel yatırımcı grubunda 358 bin 281 başvuru yapılırken, bunlardan 348 bin 179 yatırımcının talebi karşılanarak hisse dağıtımı tamamlandı. Kurumsal tarafta ise 150 kurum hisse almaya hak kazandı.