Balkanların dev üreticisi iflas etti


Balkanlar'da faaliyet gösteren ve yıllardır Avrupa otomobil sektörüne kesintisiz ürün tedarik eden büyük bir şirket iflas ettiğini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük çocuk koltuğu ve emniyet kemeri üreticilerinden biri olan Romanya merkezli Te-Rox Prod Pașcani şirketinden bahsediyoruz .

Şirketin bir yıldır finansal dengesizlikler arasında ince bir çizgide ilerlemesinin ardından, İsveçli sahipleri Holmbergs Safety Group, resmi olarak iflasını ilan ederek tüm faaliyetlerini durdurdu.﻿

kathismata.jpg

Şirket 2007 yılında kuruldu ve yıllarca Balkanlar'da bu alanda en başarılı şirketlerden biri oldu; Romanya sanayisinin en karlı modellerinden biriydi ve ürünlerinin Avrupa ve dünya geneline önemli miktarda ihracatını gerçekleştirdi.﻿

Şirketin başarısı , o zamana kadar pek fazla "talibi" olmayan küçük, özel bir pazara yatırım yapmasına dayanıyordu .

2020 yılında, Doina Cepalis şirketinin asıl sahipleri, hisselerini İsveçli bir gruba satmaya karar verdiler ve o zamandan beri bu grup şirketin resmi sahibi oldu.

Ancak, yoğun finansal maceralar ve ciddi sürdürülebilirlik sorunlarının ardından, yardım sağlama ve yeni bir yol çizme çabalarına rağmen, şirket resmen iflas ilan edildi.

zones-2.jpg

Aslında şirket zaten satışa çıkarılmış durumda ve şirketin değeri 2,4 milyon euro olarak belirlenmiş olup, satın alma bedeli şirketin tüm altyapısını, yani fabrikanın kendisini ve binanın tüm alanlarını içermektedir.

Daha spesifik olarak, fabrika yaklaşık 15.000 kilometrekarelik bir alanda yer almakta olup, altyapısı yaklaşık 14.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Fabrika binaları, altı metreye kadar yüksekliğe ulaşan metal bir yapıdan oluşmaktadır ve üretim alanları, depolama alanları ve idari ofisleri içermektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

