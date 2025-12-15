Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek

Geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta Pekin'de tanıtılan CR450 adlı yüksek hızlı trenin prototipi, saatte 450 kilometre hıza ulaşarak, dünyanın yakında yeni bir en hızlı trene kavuşabileceği anlamına geliyor . Ticari kullanıma girdiğinde, yeni tren, 2017'de hizmete giren ve saatte 350 kilometre hızla giden Çin'in mevcut CR400 modelini geride bırakacak.

CRRC Changchun Demiryolu Araçları ve CRRC Sifang tarafından üretilen en yeni CR450 prototipi, hızının yanı sıra enerji verimliliği, gürültü kontrolü ve frenleme performansına da vurgu yapıyor. China Daily'ye göre, prototip ticari işletmenin zorlu gereksinimlerini karşılamak için 2.000'den fazla testten geçti, ancak katı standartlara ulaşmak için daha fazla test ve iyileştirme gerekiyor.

Son on yılda Çin, ülkenin neredeyse her köşesine ulaşan binlerce kilometre yeni demiryolu inşa ederek demiryolu geliştirme konusunda tartışmasız dünya lideri haline geldi. Çin'in demiryolu ağı, 46.000 kilometreden fazla yüksek hızlı demiryolu hattı da dahil olmak üzere 160.000 kilometreden fazla bir alanı kapsıyor.

Yüksek hızlı trenler, Çin'in hava taşımacılığına çevre dostu ve verimli bir alternatif olup, büyük şehirleri kırsal alanlarla birbirine bağlıyor.

1980'lerden bu yana, Japonya'nın Shinkansen'i ve Fransa'nın TGV'si (Train à Grande Vitesse) öncülüğünde, Avrupa ve Asya genelinde yeni yüksek kapasiteli yüksek hızlı demiryollarına yüz milyarlarca dolar yatırım yapıldı.