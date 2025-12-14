Karabük’te fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu yansıdı

Yayınlanma:
Ovacık ilçesinde bir vatandaşın evinin yakın bölgesinde ormana yerleştirdiği fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir vatandaşın ormanlık alana kurduğu fotokapan, yaban hayatına ilişkin dikkat çekici görüntüler kaydetti.

Doğadaki canlıları gözlemlemek isteyen Ovacık ilçesi sakini Ramazan Işık, evine yakın bir noktadaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

karabukte-yaban-hayati-fotokapana-yansi-1063292-315499.jpg

Işık’ın kurduğu düzenek, bölgede yaşayan yaban hayvanlarını bir bir kayda aldı.

karabukte-yaban-hayati-fotokapana-yansi-1063291-315499.jpg

Fotokapan görüntülerinde, ormanda dolaşan bir kurt sürüsünün yanı sıra yaban domuzunun doğal yaşam alanındaki hareketleri yer aldı.

İlk defa bu kadar yakından görüntülendi: Anadolu parsının asaleti büyülediİlk defa bu kadar yakından görüntülendi: Anadolu parsının asaleti büyüledi

Valilik açıkladı: Kış boyu ziyarete kapalı olacakValilik açıkladı: Kış boyu ziyarete kapalı olacak

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Yaşam
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana’nın sivil toplum kuruluşları bu fuarda öğrencilerle buluştu: Dersimiz sosyal sorumluluk
Adana’nın sivil toplum kuruluşları bu fuarda öğrencilerle buluştu: Dersimiz sosyal sorumluluk