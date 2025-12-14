Karabük’te fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu yansıdı
Ovacık ilçesinde bir vatandaşın evinin yakın bölgesinde ormana yerleştirdiği fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir vatandaşın ormanlık alana kurduğu fotokapan, yaban hayatına ilişkin dikkat çekici görüntüler kaydetti.
Doğadaki canlıları gözlemlemek isteyen Ovacık ilçesi sakini Ramazan Işık, evine yakın bir noktadaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Işık’ın kurduğu düzenek, bölgede yaşayan yaban hayvanlarını bir bir kayda aldı.
Fotokapan görüntülerinde, ormanda dolaşan bir kurt sürüsünün yanı sıra yaban domuzunun doğal yaşam alanındaki hareketleri yer aldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)