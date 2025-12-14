Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yayınlanma:
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin denize uçması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnebolu–Abana kara yolu üzerindeki Evrenye eski çöplük mevkisinde meydana geldi. Erhan Kemal Öz’ün kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu deniz kıyısına yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

