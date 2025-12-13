Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!

Adalet Bakanlığı, alacaklıları canından bezdiren hileli iflas ve mal kaçırma yöntemlerine karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni "Cebri İcra Kanunu" taslağı ile borcunu ödememek için mallarını gizleyenlere yönelik yaptırımlar sertleştiriliyor. Düzenleme, borçluların mal varlığını kasten eksiltmesini engellemeyi ve caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

HİLELİ SATIŞ YAPANA 4 YILA KADAR HAPİS

Taslağa göre, haciz veya rehinli malların paraya çevrilmesi sürecinde alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla hareket edenler ağır bedeller ödeyecek. Borçlu, mal varlığını kasten eksiltirse 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanacak.

Kanun taslağında "mal varlığını eksiltme" sayılacak haller ise tek tek sıralandı:

Mal varlığının tamamen veya kısmen mülkiyetten çıkarılması,

Malların yok edilmesi veya değerinin düşürülmesi,

Muvazaa (danışıklı dövüş) yoluyla malların başkasının üzerine geçirilmesi,

Gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması (olmayan bir borcu varmış gibi göstermek).

ACİZ BELGESİ ŞARTI ARANACAK

Ancak bu cezanın verilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekecek. Mal kaçırma suçunu işleyen failin cezalandırılabilmesi için, alacaklının "kesin aciz belgesi" alması veya alacağını tahsil edemediğini resmen ispatlaması şartı aranacak.

EKLENTİLERİ SÖKÜP GÖTÜREN DE KURTULAMAYACAK

Taslakta dikkat çeken bir diğer detay ise taşınmaz malların "eklentileri" ile ilgili oldu. İpotekli veya hacizli bir evin/iş yerinin su deposu, garajı, elektrik-doğalgaz sayaçları, kömürlük kapısı gibi parçalarını (eklentilerini), alacaklıya zarar vermek amacıyla söküp götürenlere daha ağır cezalar verilecek.

Bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istenecek.