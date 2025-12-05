Yargıtay'dan emsal karar! Mahkeme kararı yoksa haciz de yok

Yargıtay'dan emsal karar! Mahkeme kararı yoksa haciz de yok
Yayınlanma:
Yargıtay'dan haciz işlemleri için emsal bir karar çıktı. Alacaklısı tarafından mahkeme kararına dayanmayan haciz kanuna aykırı bulundu.

Ekonominin son yıllarda her geçen gün daha da kötüleşmesinin ardından haciz dosyalarının sayısında patlama yaşanıyor. Adana'da bir haciz işleminde Yargıtay tarafından verilen karar ise emsal nitelikte.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinde bir alacaklı borcu için borçlu tarafından mahkemeye başvuruldu. İlk derece mahkemede başvurusu reddedilen borçlu soluğu istinafta aldı.

İstinaf dilekçesi süresinde gerekçelendirilmediği için Bölge Adliye Mahkemesi tarafından başvuru sadece 'kamu düzeni' yönünden ele alındı ve başvuru reddedildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: KANUNA AYKIRI

Borçlu istinaf yolunda da istediğini elde edemeyince davayı Yargıtay'a taşıdı. Borçlu Yargıtay tarafından eksik senedin ve mahkeme kararına dayanmayan haczin geçerlilik vasfı taşımadığına hükmedilerek haklı bulundu.

Yargıtay, BAM kararını borçlunun temyiz itirazlarını 'kamu düzeni' gerekçesiyle kabul etti. Kararda 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 688/6. maddesine göre senetlerde düzenleme yerinin bulunması zorunlu olduğu, İcra İflas Kanunu 170/a-2 gereğince mahkemenin bu hususu resen incelemek zorunda olduğunun altı çizildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Türkiye
5 işçiye mezar olmuştu! MKE Roket fabrikasındaki patlama davasında karar
5 işçiye mezar olmuştu! MKE Roket fabrikasındaki patlama davasında karar
Kadına tasma takıp gezdirmişti: İstenen ceza belli oldu
Kadına tasma takıp gezdirmişti
Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı
Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı