Yargıtay'dan emsal karar! Mahkeme kararı yoksa haciz de yok

Ekonominin son yıllarda her geçen gün daha da kötüleşmesinin ardından haciz dosyalarının sayısında patlama yaşanıyor. Adana'da bir haciz işleminde Yargıtay tarafından verilen karar ise emsal nitelikte.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinde bir alacaklı borcu için borçlu tarafından mahkemeye başvuruldu. İlk derece mahkemede başvurusu reddedilen borçlu soluğu istinafta aldı.

İstinaf dilekçesi süresinde gerekçelendirilmediği için Bölge Adliye Mahkemesi tarafından başvuru sadece 'kamu düzeni' yönünden ele alındı ve başvuru reddedildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: KANUNA AYKIRI

Borçlu istinaf yolunda da istediğini elde edemeyince davayı Yargıtay'a taşıdı. Borçlu Yargıtay tarafından eksik senedin ve mahkeme kararına dayanmayan haczin geçerlilik vasfı taşımadığına hükmedilerek haklı bulundu.

Yargıtay, BAM kararını borçlunun temyiz itirazlarını 'kamu düzeni' gerekçesiyle kabul etti. Kararda 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 688/6. maddesine göre senetlerde düzenleme yerinin bulunması zorunlu olduğu, İcra İflas Kanunu 170/a-2 gereğince mahkemenin bu hususu resen incelemek zorunda olduğunun altı çizildi.