İstanbul'da köprüde fırtına dayanışması: Araçlar motosikletlilere kalkan oldu

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte köprü üzerindeki açık alanda motosikletliler dengede durmakta güçlük çekti. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmeye çalışan sürücülerin devrilme riskiyle karşı karşıya kaldığını gören trafikteki diğer vatandaşlar, koruyucu bir önlem alarak dayanışma sergiledi.

CENAZE VE SERVİS ARAÇLARINDAN "RÜZGAR SİPERİ"

Motosikletlilerin düşmesini engellemek için cenaze araçları ve servis minibüsleri devreye girdi. Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak motosikletlilerin yan tarafına yanaştı ve rüzgarın geliş yönünü kapatarak birer "siper" görevi gördü.

TEHLİKELİ YOLCULUK GÜVENLE SONUÇLANDI

Uzun bir süre boyunca rüzgarın şiddetini kesmek için motosikletlilere eşlik eden araçlar, herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadan köprünün geçilmesini sağladı. Trafikteki bu duyarlı davranış ve motosikletlilerin rüzgara karşı verdiği zorlu mücadele, çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.