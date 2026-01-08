Yalova'dan kalkan feribot fırtınaya denizin ortasında yakalandı! Dehşet görüntüler

Eskihisar'dan sefere çıkan ve Yalova'ya giden bir arabalı feribot, Marmara'da sert şekilde etkili olan fırtınaya denizin ortasında yakalandı.

İskeleye yanaşamayıp denizde sürüklenen arabalı feribot denizin ortasında fırtınanın dinmesini bekledi.

Saat 11.20'de sefere çıkan feribotun şiddetli fırtınaya denizin ortasında yakalanması ile yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Fırtına nedeni ile seferini sürdüremeyen ve içerisinde onlarca yolcu ve aracın olduğu gemiden çekilen görüntüler sosyal medyada izleyenlenleri de tedirgin etti.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre feribot güvenlik nedeni ile fırtına dinene kadar güvenli bölgede beklemeye alındı. 2 saat kadar fırtınanın dinmesi beklenirken gemi kaptanı tarafından yolculara ulaşımın güvenli olacağı zamanda harekete geçileceğinin bilgisi verildi.

KORKU DOLU ANLAR SONA ERDİ: YARALANAN KİMSE OLMADI

Edinilen bilgilere fırtına nedeniyle Topçular Limanı’na giremediği için Yalova Limanı’na yanaşan feribotta bulunan 32 araç ve 42 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

GEMİ LİMANDA BEKLETİLECEK

Yolcuların yara almadan atlattığı korku dolu 2 saatin ardından geminin de fırtına tamamen sona erene kadar limanda bekletileceği öğrenildi.