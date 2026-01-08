DEM Parti'den Meclis'te 'Suriye' protestosu

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’un açılışında, DEM Parti grubu eylem başlattı. Milletvekilleri, oturdukları sıraların üzerine "Halep’te katliama hayır" yazılı dövizler yerleştirdi.

ALKIŞLI VE SLOGANLI TEPKİ

Dövizlerin yanı sıra sözlü ve fiziksel tepki de gösteren milletvekilleri, alkış tutarak ve elleriyle sıralara vurarak bir protesto yürüttü. Protesto sırasında Kürtçe "Bijî berxwedana azad" (Yaşasın bağımsız direniş) sloganları atıldı.

DEM Parti'den Suriye açıklaması

GÖRÜŞMELERE 5 DAKİKA ARA

Eylemin devam etmesi ve Genel Kurul çalışma düzeninin bozulması üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime beş dakika ara verdi. Aranın ardından DEM Partili vekillerin eylemini sonlandırmasıyla birlikte Genel Kurul gündemindeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.