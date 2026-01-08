DEM Parti'den Suriye açıklaması

DEM Parti'den Suriye açıklaması
Yayınlanma:
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantıda Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonlarını eleştirerek, "Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırıları derhal durdurulmalı. Durdurulması için gereken her şey yapılmalı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Şam yönetiminin SDG'ye yönelik operasyonu hakkında değerledirmelerde bulunan Doğan, "Suriye çok toplumlu, çok kültürlü, pek çok farklı halkın, pek çok farklı kimliğin, pek çok farklı inancın bir arada yaşadığı, onlarca yıldır çok büyük bedeller ödeyen bu halklar yeniden bir tedirginlik içerisinde yaşıyorlar. Ve bu aylardır sürüyor, bu konuda uyarılar yapıyoruz. Bunun yalnızca Suriye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını söylüyoruz. Çünkü Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Ortadoğu'da yaşayan tüm ülkeleri bir şekilde etkiliyor" dedi.

"Şam yönetiminin Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırıları derhal durdurulmalı" diyen Doğan, "Durdurulması için gereken her şey yapılmalı. Halep'teki Kürt mahalleleri ve Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede tank, top, obüs ve dronelarla gerçekleştirilen saldırılar var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YAPMASI GEREKEN NEDİR?"

Doğan, "Türkiye'nin Suriye'de yapması gereken nedir? Yapıcı bir rol oynaması, diyalog için teşvik edici bir rol oynamak, birleştirici-bütünleştirici bir rol oynamak. DEM Parti olarak beklentimiz budur" diye konuştu.

"Suriye orada yaşayan tüm halklara ve inanç gruplarına ev sahipliği yapan ve onlara aittir" diyen Doğan, şunları söyledi:

"Suriye, Suriyelilerindir. Ve Suriyeliler homojen değildir. Bu çeşitlilik nedeniyle Suriye çok önemli bir yer. Halep bu çeşitliliğin en önemli simge şehirlerinden biridir. Bu simgeye uygun davranılmalı. Garantör ülkeler de buna uygun davranmalı. Herkesi bir an önce bu çatışmaların sonlandırılabilmesi ve diyalog kanallarının açılabilmesi ve demokratik bir Suriye için hızlıca sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

