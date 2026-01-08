Son dakika | MSB'den Suriye'ye destek açıklaması

mesajlar verildi. Özellikle Türkiye'ye 50 km mesafede olan Halep'te Şam hükümeti ile SDG arasında patlak veren çatışmalar hakkında ne açıklama yapacağı merak edilen MSB, mevcut operasyonun şu anda sadece Suriye tarafından yapıldığını ancak Suriye’nin talep etmesi halinde Türkiye’nin gerekli desteği sağlamaya hazır olduğu belirtti.

Şam yönetimi SDG'ye 'nokta atışı operasyon' için saat verdi!

MSB'nin Suriye hakkında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından başa gelen HTŞ geçici bir hükümet kurdu. Suriye topraklarının üçte birini kontrol eden SDG'nin yeni Suriye Ordusuna entegrasyonu için yapılan görüşmelerden net sonuçların çıkmaması ile 6 Ocak tarihinde ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te iki taraf karşı karşıya geldi.

Taraflar arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ederken iki taraf da sivil ölümlerden birbirini suçlayan açıklamalar yaptı.

MSB AÇIKLAMASI

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic’de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 kilometreye ulaşmıştır. Böylece Tel Rıfat’ta tespit edilen tünellerin tamamı (302 kilometre), Menbic’de ise yüzde doksan biri (441 kilometre) imha edilmiştir.

SINIR GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1’i terör örgütü mensubudur. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.

SURİYE ORDUSU’NUN SDG OPERASYONU

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ ASKERİ GÖNDERİLMESİ

Ülkemiz, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazırdır. Bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağlamaktayız.

Türkiye’nin Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir.

Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik etmektedir.

Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir.

YUNANİSTAN'DA İDDİA EDİLEN 'GEMİLERE YÖNELİK TACİZ' İDDİALARI

Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır.

Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir.

İSRAİL’İN SOMALİLAND’I TANIMASI

İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu durum Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70’ün üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir.

Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir.