Son Dakika | Şam yönetimi SDG'ye 'nokta atışı operasyon' için saat verdi! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Halep’te gerilim tırmandı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde çatışmalar üçüncü gününe girerken sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin geçici yönetiminin ordusu, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde SDG mevzilerine yönelik 'nokta atışı' operasyon başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, sivillerden SDG’ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

UÇUŞLAR ASKIDA

Sabah saatlerinden itibaren topçu atışları, obüsler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar yoğunlaştı. Bombardımanlarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 31 ile 54 arasında olduğu bildirildi.

Çatışmalar nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etti. Yetkililer, yaklaşık 10 bin kişinin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Okullar, üniversiteler ve resmî kurumlarda faaliyetler durduruldu. Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetinin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, "mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini" savundu.

Mustafa, iki ayrı anlaşmaya dikkat çekerek, “10 Mart Anlaşması SDG yapılarının genel olarak Suriye devletine entegrasyon olasılığını belirleyen geniş kapsamlı bir çerçevedir. 1 Nisan Anlaşması ise doğrudan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini kapsayan özel bir güvenlik ve siyasi yerleşim anlaşmasıdır” dedi.

Mustafa ayrıca, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de güvenlik zafiyetinin bitmesi için 1 Nisan Anlaşması harfiyen uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. Şam yönetiminin kırmızı çizgisinin “Tek devlet, tek hükümet, tek ordu” olduğunu söyledi.

SDG İDDİALARI REDDETTİ

SDG ise söz konusu mahallelerde askerî hedeflerinin bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamada, sivillerin hedef alındığı savunularak garantör ülkelere saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Halep Valiliği, sivillerin güvenli tahliyesi için Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde iki insani geçidin yeniden açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre tahliyeler, El-Avarid ve Zuhur Caddeleri üzerinden, saat 10.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.