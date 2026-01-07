En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti

Turgutlu Belediyesi'nde 2026 yılı asgari ücret belli oldu. Buna göre belediye personelinin alacağı en düşük ücret 39 bin 406 TL olarak belirlendi.

Memurların yemek ücretleri belli oldu

"MESAİ ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret toplumsal bir sorun. Turgutlu Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın asgari ücreti 39 bin 406 TL olmuştur. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü güncel koşullarda bu miktar da az ama belediyenin bütçesini de düşünerek bu şekilde bir planlama yaptık.

Turgutlu için emek harcayan, hem Personel A.Ş.'de çalışan hem de memur, kadrolu olarak çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Çalışmalarından çok memnunum. Aldıkları maaşın hakkını veriyorlar. Ekmeğine alın terini akıtıyorlar. İyi ki varlar. Hep birlikte Turgutlu’muza çok işlere imza atacağız."