Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Ocak 2026 ile 14 Ocak 2027 tarihleri arasını kapsayan yeni düzenleme, kamu kurumlarında öğle yemeği servisinden yararlanan milyonlarca çalışanın maaşından yapılacak asgari kesinti miktarlarını belirledi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: YENİ TARİFE 15 OCAK’TA BAŞLIYOR

Yeni tebliğe göre, memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında; sözleşmeli personelden ise 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Yemek maliyetlerinin karşılanmasında uygulanan sistem ise değişmedi; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde maliyetin üçte ikisi, diğer illerde ise yarısı kurum bütçesinden karşılanacak. Ancak bütçeden karşılanamayan kısım, doğrudan çalışanın maaşından kesilecek.

EK GÖSTERGEYE GÖRE KESİNTİ LİSTESİ

Memurların ödeyeceği günlük yemek bedeli, bulundukları ek gösterge gruplarına göre şu şekilde sınıflandırıldı:

600’e kadar ek göstergesi olanlar: 12,86 TL

1700’e kadar ek göstergesi olanlar: 21,86 TL

2800’e kadar ek göstergesi olanlar: 27,16 TL

4200’e kadar ek göstergesi olanlar: 35,19 TL

5400’e kadar ek göstergesi olanlar: 46,86 TL

5400’den yüksek ek göstergesi olanlar: 52,46 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SOFRA MALİYETİ

Sözleşmeli çalışanlar için belirlenen tarife, brüt sözleşme ücretine göre kademelendirildi. Buna göre en yüksek maaş alan sözleşmeli personelden yapılacak kesinti, memur tavanını da aşarak günlük 62 lirayı geçti.

Brüt Sözleşme Ücreti (TL) Günlük Yemek Bedeli (TL) 34.135 TL'ye kadar 15,65 TL 57.620 TL'ye kadar 27,16 TL 79.600 TL'ye kadar 49,28 TL 79.600 TL'den fazla 62,71 TL

KURUMLARA DAHA FAZLA KESİNTİ YAPMA YETKİSİ

Tebliğde yer alan kritik bir detay ise belirlenen bu tutarların "asgari" olması. Kamu kuruluşları; personelin unvanını, yemek maliyetlerini ve servis şartlarını gerekçe göstererek bu rakamların üzerinde kesinti yapma yetkisine sahip olacak. Bu durum, özellikle yüksek enflasyon ortamında maliyetleri gerekçe gösteren kurumların, personelin maaşından çok daha yüksek tutarlar kesebileceği anlamına geliyor.